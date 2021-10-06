По словам врача "горняков", возвращение Жуниора Мораеса на поле стоит ожидать уже в следующем году. А вот Витао, Фернандо Педро и Исмаили уже скоро вернутся в общую группу.

"Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой. Планируем, чтобы через 3-4 дня они начали занятия в общей группе. Восстановление Витао еще продлится около 7-10 дней.

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У Мораеса продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не менее двух. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов", – цитирует Глущенко официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Напомним, 34-летний Жуниор Мораес повредил крестообразные связки колена в апреле. Форвард пропустил Евро-2020 и восстанавливался в Бразилии. На днях нападающий Шахтера вернулся в Украину и будет находиться в Киеве под наблюдением медиков Шахтера.

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