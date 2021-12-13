Натурализованный форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес поделился планами на будущее.

"Где буду жить после завершения карьеры? В Бразилии или Португалии", – признался Мораес в интервью Fan Day.

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Напомним, в 2018-м состоялся резонансный переход Жуниора из Динамо в Шахтер. Через год бразилец получил украинское гражданство и вызов в национальную команду Андрея Шевченко.

Недавно Шахтер продлил контракт с 34-летним форвардом до лета 2022-го.

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