Мораес назвал три клуба, которые были заинтересованы в его приобретении

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес заявил, что не собирается покидать Украину, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Серии А.

"Если бы меня восемь лет назад спросили, буду ли я когда-то играть в Украине, то я бы сказал, что вряд ли. Но я попал в донецкий Металлург. Там я начал забивать и был приглашен сначала в киевское Динамо, а затем и в донецкий Шахтер .

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У меня нет желания покидать Украину, ведь я привык ко всему. Недавно мне сказали, что Рома, Милан и Дженоа интересуются мной, но я решил остаться и подписать новый контракт с Шахтером еще на два года. Теперь я надеюсь оставить след со сборной Украины. Я был бы рад, если бы мне удалось сделать что-то значимое на чемпионате Европы", – цитирует Мораеса Topsport.bg.

Напомним, в декабре прошлого года Мораес продолжил контракт с Шатарем до конца 2021-го. В текущем сезоне форвард сыграл за "горняков" 24 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

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