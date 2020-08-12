Мораес назвал секрет успеха Шахтера в матче против Базеля

"Мы провели хорошую работу и хорошо подготовились к матчу с Базелем. Прекрасно начали матч – это было очень важно. Когда вся команда думает всегда об одной цели – мы выполняем свою работу на отлично.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

Стало ли легче играть после гола на 2-й минуте? Конечно! Каждый гол придает уверенности в себе. Я хочу забивать в каждом матче и помогать Шахтеру.

Относительно будущего соперника... Поединок с Интером – это матчи, которые мы всегда хотим. Потому что это высокий уровень", – сказал Мораес в комментарии канала "Футбол 1".

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где уже 17 августа встретится с миланским Интером.

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