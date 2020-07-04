Мораес назвал истинную причину конфликта с Бойко

Форвард Шахтера Жуниор Мораес рассказал, почему Денис Бойко эмоционально отреагировал на отраженный пенальти в исполнении натурализованного бразильца.

"Мы всегда очень хорошо понимали друг друга с Буяльским. Шутили на тренировках, что ищем на поле друг друга. У нас была взаимосвязь, поэтому ему было непросто понять мой переход в Шахтер. Но в сборной мы общаемся, нет никаких проблем.

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С Бойко было немного по-другому. Он пришел в Динамо немного неуверенным. У него был опыт за пределами страны. Ребята, которые говорили на испанском, говорили ему чувствовать себя более спокойно и уверенно. Мы с ним хорошо общались, но в один момент он захотел обвинить меня в той ситуации, чтобы поднять себя в глазах болельщиков.

Если ты хорошо работаешь и даешь результат клубу, тебе не нужно обсуждать других людей, чтобы тебя полюбили. Некоторые игроки все же начали использовать мое имя. У него есть право это делать, потому что в предыдущем матче, когда на последних минутах забил Коваленко, я также ему кричал. Возможно, это был его ответ.

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Я кричал, потому что до этого были интервью, в которых они пытались продвигаться из-за моей ситуации. Я не считал это корректным. После замечательного гола Коваленко были эмоции, я действительно тогда кричал Бойко. А потом вот пришла мне ответ, он даже больше кричал. Это не проблема, это в поле", – поделился Мораес в программе Вацко LIVE.

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