"Психологически и физически сложно. Когда три матча в неделю, трудно, потому что мало времени на восстановление. Это важные матчи, нужно хорошо подготовиться.

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Франция – чемпионы мира. Но надо поздравить всех наших футболистов, которые выполнили много работы, чтобы достичь результата. Когда выхожу на поле, делаю все, чтобы помочь команде", – поделился Мораес в комментарии Shakhtar TV.

К слову, сборная Украины расписала ничью с действующим чемпионом мира (1:1), а сегодня проведет поединок против Финляндии, начало в 21:45. 31-го марта команда Шевченко еще сыграет один матч, против Казахстана.

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