Мораес назвал главное отличие между Динамо и Шахтером

Форвард "горняков" Жуниор Мораес признался, что планирует написать книгу, в которой опишет все свои приключения в составе обеих грандов украинского футбола.

"Если одним словом объяснить разницу между Динамо и Шахтером, то это будет слово – организация. Сложно говорить. Когда я напишу свою книгу, объясню лучше.

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Я надеюсь в течение года начать писать. Хочу начать до того, как мой контракт в Шахтере закончится. Названия еще нет, но я уже начинаю вспоминать какие-то факты, записывать", – сказал Мораес в программе "Вацко Live".

Напомним, Мораес перешел в Динамо из донецкого Металлурга как свободный агент в июле 2015 года. Не сумев закрепиться в основном составе киевлян в феврале 2017 года ушел в полугодовую аренду в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. Летом 2018-го присоединился к лагерю "горняков". В текущем сезоне провел за Шахтер 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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