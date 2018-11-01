Мораес: Мне очень нравится стиль Шахтера

Форвард Шахтера Жуниор Мораес счастлив, что "горняки" проповедуют атакующий стиль футбола.

"Мне очень нравится стиль Шахтера – атакующий футбол, где мы владеем мячом и демонстрируем яркую игру. Рад, что многому учусь, что мне удается эффективно помогать команде. Поэтому я счастлив!

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Лучшие футболисты мира выступают в европейских командах. Лига чемпионов – это цель, особый турнир для меня. Когда звучит гимн, неважно, это уже твой 10-й, 20-й или 100-й матч, ты всегда испытываешь незабываемые чувства", – рассказал Мораес официальному сайту УЕФА.

Напомним, Мораес перешел в Шахтер из киевского Динамо на правах свободного агента летом этого года.

Шахтер сегодня сыграет матч 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика. Начало встречи в 19:00.

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