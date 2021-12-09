Форвард Шахтера Жуниор Мораес признался, что Украина для него – не просто страна для зарабатывания денег, а нечто большее.

"Когда я был маленьким, ни за что на свете не подумал бы, что могу полюбить какую-то страну, кроме Бразилии. Полюбить сильно и по-настоящему.

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Но после стольких лет в Украине, после всего, что пережил здесь, для меня быть украинцем – это то же самое, что быть бразильцем. В Бразилии я гордо говорю о том, что принял украинское гражданство. Люблю Украину всем сердцем и вместе со всеми ощущаю боль войны и утрат", – цитирует Мораеса журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, украинский паспорт Жуниор получил в марте 2019-го и успел провести за "сине-желтых" 11 матчей, в которых забил один гол. Серьезная травма не позволила ему помочь сборной Украины на Евро-2020. Накануне нападающий продлил контракт с Шахтером – до 30 июня 2022 года.

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