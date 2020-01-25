Мораес: Из-за хирургического вмешательства на лице чувствую себя на более низком физическом уровне

Нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал о трудностях, возникающих во время сборов.

"Тренировочные сборы – это сложнейшая работа. Здесь у тебя есть время на подготовку, и очень часто от того, как подготовишься на сборах, зависит физическая форма в течение всего сезона. В основном футболисты не любят сборы, ведь это действительно тяжелый труд, мало времени на восстановление, ты далеко от семьи... Однако все понимают, насколько они важны для того, чтобы провести хороший сезон.

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Мои первые сборы в Украине очень отличались от того, к чему я привык в Бразилии. Сейчас к нам прибывают молодые игроки, и для них это вообще непросто. Когда-то и я был в их положении. Но следует действительно хорошо подготовиться, чтобы добиться своих целей в будущем.

Кроме интенсивных тренировок, которые нам дают наставники, большое значение имеют товарищеские матчи. Ты начинаешь бороться, есть желание играть и побеждать. И когда ты уже готов провести на поле 90 минут, только тогда чувствуешь себя по-настоящему хорошо и начинаешь адаптироваться к сезону.

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Пока что я еще не набрал оптимальных кондиций, ведь это у меня впервые, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице. Поэтому я чувствую себя на несколько более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду находиться в одинаковых кондициях с остальными", – сказал Мораес в комментарии официальному сайту клуба.

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