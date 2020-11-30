"Индивидуально я хотел бы сыграть против Рамоса. Но для нас, как команды, лучше, что его не будет. Думаю, он лучший защитник в мире.

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Мы должны смотреть на Реал не только как на 11 хороших игроков, а на группу лучших. Конечно, для нас лучше, что Рамос не сыграет, но у них есть футболисты, которые могут выполнить хорошую работу и заменить его", – рассказал Мораес в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что поединок Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится уже завтра, 1 декабря. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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