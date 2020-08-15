Мораес имел предложения из Италии – форвард объяснил, почему остался в Шахтере

"Вижу ли я себя в Серии А? Чуть больше года назад, когда мой контракт заканчивался, были звонки из Италии. Но трудно покинуть Шахтер – здесь такая структура, борьба за титулы и Лига чемпионов каждый год", – приводит слова Мораеса Terrikon со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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К слову, Жуниор провел 40 матчей в составе Шахтера в сезоне 2019/20, отметившись 25 голами и 12 ассистов. "Горняки" все еще продолжают борьбу в Лиге Европе, пробившись в полуфинал турнира, где сыграет с Интером.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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