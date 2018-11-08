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Мораес и Шахтер помогают собрать средства на строительство реабилитационного центра для детей

16:52 36 Читати українською
Мораес и Шахтер помогают собрать средства на строительство реабилитационного центра для детей
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Благотворительный фонд "Запорука" совместно с Жуниором Мораесом и Шахтером проводит розыгрыш призов.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше футболки, бутс или мяча с автографом Жуниора Мораеса, нужно сделать символическое денежное пожертвование.

Жена Морозюка организовала благотворительный проект

Собранные средства пойдут на строительство уникального реабилитационного центра "Дача" для тяжелобольных детей, где они могут жить вместе со своими семьями.

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Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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