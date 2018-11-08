Мораес и Шахтер помогают собрать средства на строительство реабилитационного центра для детей

Благотворительный фонд "Запорука" совместно с Жуниором Мораесом и Шахтером проводит розыгрыш призов.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше футболки, бутс или мяча с автографом Жуниора Мораеса, нужно сделать символическое денежное пожертвование.

Жена Морозюка организовала благотворительный проект

Собранные средства пойдут на строительство уникального реабилитационного центра "Дача" для тяжелобольных детей, где они могут жить вместе со своими семьями.