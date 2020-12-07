"Жизнь покажет, насколько удачным для нас было сегодняшнее жеребьевки. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", – поделился Мораес на заседании Эксперт-клуба Parimatch.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

"Группа у нас получилась неслабой. Из третьей корзины выпала сильная Финляндия, Босния и Герцеговина – также сильная команда, которая имеет в составе топовых игроков. Но надо играть со всеми, и мы будем это делать, ведь перед нами стоит задача выхода на чемпионат мира", – добавил Кривцов.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп