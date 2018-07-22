Мораес: Хочу поздравить Шахтер, мы показали хороший футбол

Мир — 15:28 186
-
Месси с Надалем, Модрич на свадьбе, а Роналду в Китае: как звездные футболисты проводят отпуск
-
Шевченко продовжить роботу зі збірною України: це добре чи погано?Сборная Украины — 15:18 180
-
Мораес vs Динамо, версия 2.0: бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрокаСуперкубок Украины — 13:41 1252
-
Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"Мир — 11:22 1461
-
Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезонаУкраина — 01:29 4127
Все новости