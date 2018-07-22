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Мораес: Хочу поздравить Шахтер, мы показали хороший футбол

15:43 45 Читати українською
Мораес: Хочу поздравить Шахтер, мы показали хороший футбол
Жуниор Мораес (справа) / Фото ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал поединок против своего бывшего клуба.

"Мы атаковали и создавали моменты. Первая игра сезона всегда дается непросто.

Команда физически готова, но нужно адаптироваться друг к другу. Много новых игроков и требуется время, чтобы сыграться.

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Я хочу поздравить нашу команду, мы показали хороший футбол", – цитирует нападающего ТК Футбол.

Напомним, перед матчем за Суперкубок Украины игроки Динамо отказались пожать руку Мораесу. В итоге, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и завоевали Суперкубок.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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