Марлос: Фонсека дал нам подсказки, которые оказались полезными

Хавбек Шахтера и сборной Украины Марлос рассказал о помощи Пауло Фонсеки в подготовке к матчу против сборной Португалии.

"Пауло Фонсека – это человек, который живет футболом. От дал нам некоторые подсказки, которые оказались полезными. Национальная сборная Украины почти полностью состоит из игроков Шахтера. Фонсека такой же хороший тренер, как и разведчик, и мы воспользовались этим, чтобы остановить Португалию.

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Это был хороший результат для нас. Мы приехали сюда, чтобы играть в свою игру, но это трудно, когда играешь с такой сильной командой. Это была не наша игра, Португалия оттолкнула нас назад, но мы не оборонительная команда", – цитирует Марлоса Оjogo.pt

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К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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