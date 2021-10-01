"Я снова здесь, в Украине. Очень счастлив и мотивирован. Травма и восстановление – это сложный момент, много дней интенсивной терапии, реабилитации, работы. Слава Богу, я возвращаюсь. Осталось немного времени до момента, когда смогу выйти на футбольное поле. Очень грустил!

Мораес прибыл в Киев после реабилитации в Бразилии

Врач, увидев мое колено, немного удивился – он не помнил, что после операции прошло уже пять месяцев. Удивился, потому что думал, что прошло больше. Сказал, что колено в очень хорошем состоянии и еще нужно совсем немного времени и терпения, чтобы я смог вернуться играть.

Мое восстановление было очень интенсивным. Фактически три фазы: терапия, тренировки и восстановления. Оно того стоит. В первый месяц я был в клинике доктора Жоакима Грава. А со второго месяца находился в расположении Коринтианса и восстанавливался там до сих пор. Повторюсь, очень сложная и интенсивная работа, но невероятно круто с каждым днем ​​видеть эволюцию, процесс восстановления колена. И сейчас я очень мотивирован", – цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке Шахтера. Из-за повреждения он пропустил чемпионат Европы и старт сезона в УПЛ.

Шахтер как причина наихудшего матча Интера – Де Дзерби переиграл Индзаги, а итальянские СМИ нашли героя среди украинцев