Мораес – о своем возвращении: Чувствую себя мальчиком, который провел первую тренировку в профессиональном футболе
30 ноября 17:55 - Читати українською
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес поделился впечатлениями от первой полноценной тренировки после 9-месячного перерыва.
"Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это большая радость.
Мораес вернулся в общую группу Шахтера
Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что больше всего я люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Постепенно буду добавлять", – цитирует Мораеса сайт Шахтера.
Напомним, в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке. Следует отметить, что контракт 34-летнего нападающего рассчитан до завершения 2021-го.
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