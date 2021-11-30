"Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это большая радость.

Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что больше всего я люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Постепенно буду добавлять", – цитирует Мораеса сайт Шахтера.

Напомним, в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке. Следует отметить, что контракт 34-летнего нападающего рассчитан до завершения 2021-го.

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