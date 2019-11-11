toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАЙСОН ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ РАСИЗМ В ФУТБОЛЕ

Мораес – о скандале в матче Шахтер – Динамо: Очень жаль, что я стал свидетелем такого

10:12 235 Читати українською
Мораес – о скандале в матче Шахтер – Динамо: Очень жаль, что я стал свидетелем такого
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал скандальные события в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Трудно поверить, что есть люди, которые считают себя лучше других из-за своего цвета кожи. Очень жаль, что я стал свидетелем такого. Желаю своим товарищам Тайсону и Дентиньо много сил! Мы продолжим бороться вместе и победим! Нет расизму!

Шахтер – Динамо: арбитр остановил матч из-за расистских выкриков фанатов, которые довели Тайсона до слез

Также я рад узнать, не случилось самое худшее, что я не сломал ничего. Завтра у меня еще анализ, чтобы проверить связки. Спасибо всем за поддержку", – написал Мораес в инстаграме.

Напомним, форвард сборной Украины был заменен на 31-й минуте, поскольку после столкновения с Денисом Поповым не смог продолжить игру из-за травмы.

Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛ

É dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita força aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ——————————————————- #derbi #football #morelove

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

blog_ava
Форвард Айнтрахта грубо завалил тренера Фрайбурга и спровоцировал массовую схватку
08:00
340
Теги
Шахтер Шахтер Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
7
час
:
25
мин
Турция
19:00
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук