Мораес – о скандале в матче Шахтер – Динамо: Очень жаль, что я стал свидетелем такого

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал скандальные события в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

"Трудно поверить, что есть люди, которые считают себя лучше других из-за своего цвета кожи. Очень жаль, что я стал свидетелем такого. Желаю своим товарищам Тайсону и Дентиньо много сил! Мы продолжим бороться вместе и победим! Нет расизму!

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Также я рад узнать, не случилось самое худшее, что я не сломал ничего. Завтра у меня еще анализ, чтобы проверить связки. Спасибо всем за поддержку", – написал Мораес в инстаграме.

Напомним, форвард сборной Украины был заменен на 31-й минуте, поскольку после столкновения с Денисом Поповым не смог продолжить игру из-за травмы.

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