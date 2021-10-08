Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал, чего ожидает от противостояния сборных Украины и Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Говорил с Пятовым, Матвиенко об этом матче, о сборной. Все понимают, как непросто будет. Впереди очень физическая игра. Считаю, в этом противостоянии мы – фавориты.

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Если хотим попасть на чемпионат мира, должны побеждать таких соперников. Не тот матч, в котором можем себе позволить ничью. Должны думать только о победе", – отметил Мораес в комментарии Футбол News.

К слову, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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