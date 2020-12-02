"Раненый воин, но битва выиграна. Это замечательно! Поздравляем всех игроков с великолепной победой над Реалом", – написал Мораес в своем Instagram.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

К слову, бразильско-украинский нападающий "горняков" не сумел доиграть даже первый тайм до конца из-за травмы, а потому его заменил Дентиньо уже на 25 минуте.

Заметим, Шахтер обыграл Реал (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов и закрутил невероятную интригу в группе В. В следующем матче "горняки" будут противостоять Интеру.

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