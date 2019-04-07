Мораес – о матче с Динамо: Трудно играть, когда тебе просто так показывают карточки

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес остался возмущен судейством в поединке против Динамо (1:1, пен. 4:3) в рамках четвертьфинала Кубка Украины.

"Почему я получил первую желтую? Сам хочу это понять. Меня ударили по голове, я оказался на газоне. Когда боль прошла, я поднялся. Со второй карточкой я тоже не согласен. Я коснулся мяча и поджал под себя ноги. Вообще не понимаю карточки, которые получаю в этом сезоне, разве что с Александрией. Там была моя ошибка, но сложно играть, когда тебе просто так показывают карточки.

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Насколько важно для меня забить Динамо? Честно говоря, не думал, что провожу хорошую игру. Поэтому гол был очень важен. Тайсон показал силу воли и борьбу, сегодня он был воином. Не только качество, но и желание победить сделало разницу в игре", – сказал Мораес в ефире канала Футбол 1.

Напомним, Жуниор получил удаление в поединке против Динамо. Также арбитр показал красную карточку хавбеку киевлян Денису Гармашу.

Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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