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Мораес – о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю

10:45 27 Читати українською
Мораес – о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо (3:1) в матче 24-го тура УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Мы долго не играли, но нам удалось отыграться после того, как пропустили в свои ворота. Столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю.

Динамо призвало фанатов поддержать команду видеообращением перед матчем с Александрией

Очень рад, что смог помочь команде. Когда я играю впереди, вполне естественно, что могу отдать под удар кому-то из своих товарищей по команде. Конечно, нас огорчило отсутствие болельщиков на трибунах.

Мы и с Вольфсбургом сыграем в Лиге Европы также без зрителей, но... ситуация этого требует. Безопасность – это самое важное. Я думаю, что решение о футболе без зрителей было вполне правильным", – сказал Мораес в комментарии изданию A Gazeta.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Вольфсбург Вольфсбург Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер
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