Мораес – о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо (3:1) в матче 24-го тура УПЛ.

"Мы долго не играли, но нам удалось отыграться после того, как пропустили в свои ворота. Столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю.

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Очень рад, что смог помочь команде. Когда я играю впереди, вполне естественно, что могу отдать под удар кому-то из своих товарищей по команде. Конечно, нас огорчило отсутствие болельщиков на трибунах.

Мы и с Вольфсбургом сыграем в Лиге Европы также без зрителей, но... ситуация этого требует. Безопасность – это самое важное. Я думаю, что решение о футболе без зрителей было вполне правильным", – сказал Мораес в комментарии изданию A Gazeta.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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