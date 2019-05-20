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Мораес – лучший игрок 29-го тура УПЛ

20 мая 14:20 16 Читати українською
Мораес – лучший игрок 29-го тура УПЛ
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

УПЛ признала нападающего донецкого Шахтера Жуниора Мораес лучшим игроком 29-го тура.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет организации, определила самого яркого футболиста 29 тура чемпионата Украины.

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По итогам голосования Жуниор Мораес на четыре балла опередил полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

Напомним, что бразилец стал автором единственного гола в матче против луганской Зари. Эта победа позволила Шахтеру досрочно стать чемпионом Украины.

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