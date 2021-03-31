Комитеты Украинской ассоциации футбола определились, кто будет работать на матчах 20-го тура чемпионата сезона 2020/2021.

Матчи следующего тура продлятся три дня – с пятницы (2 апреля) по воскресенье (4 число). VAR будет применен на 4 поединках с 7, сообщает официальный сайт УАФ.

Шахтер – Динамо: УПЛ утвердила дату и время проведения Классического

2 апреля

19:00 – СК Днепр-1 – Львов, арбитр – Максим Козыряцкий, арбитр VAR – Евгений Арановский;

3 апреля

14:00 – Мариуполь – Ингулец, арбитр – Виталий Романов, арбитр VAR – Виктор Копиевский;

17:00 – Рух – Заря, арбитр – Юрий Иванов;

19:30 – Десна – Олимпик, арбитр – Александр Шандор;

4 апреля

14:00 – Минай – Колос, арбитр – Дмитрий Бондаренко;

17:30 – Ворскла – Шахтер, арбитр – Сергей Бойко, арбитр VAR – Дмитрий Шурман;

19:30 – Александрия – Динамо, арбитр – Дмитрий Кривушкин, арбитр VAR – Екатерина Монзуль.

К слову, после 19 туров Динамо опережает Шахтер на 7 зачетных баллов. Последним расположился Рух.

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