Монзуль рассудит поединок между Шахтером и Зарей – УПЛ назначила арбитров на 16-й тур
Премьер-лига определилась с бригадами арбитров на поединки 16-го тура УПЛ.
На официальном сайте УАФ обнародовали судейские назначения на 16-й тур чемпионата Украины.
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26 февраля (пятница)
Десна – Ингулец – Андрей Коваленко (Полтава);
27 февраля (суббота)
Мариуполь – СК Днепр-1 – Максим Козыряцкий (Запорожье);
Ворскла – Александрия – Денис Шурман (Киевская обл.), Арбитр ВАР – Евгений Арановский;
Колос – Рух – Александр Омельченко (Славянск);
28 февраля (воскресенье)
Минай – Олимпик – Роман Блавацкий (Львов);
Шахтер – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко;
Львов – Динамо – Дмитрий Кривушкин (Харьков);
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