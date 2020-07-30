toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Монзуль будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов 2019/20

15:27 - Читати українською
Монзуль будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов 2019/20
Екатерина Монзуль со своей судейской бригадой / УАФ

Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль получила назначение на финальный турнир женской Лиги чемпионов 2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

Павелко: Судейская бригада Монзуль – гордость Украины

Монзуль будут помогать ее ассистенты – Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а сам турнир пройдет с 21 по 30 августа в Испании. Добавим, что всего на соревнования заявили 24 арбитров и ассистентов из 15 стран.

Напомним, что женская команда арбитров во главе с Екатериной Монзуль является ведущей в УПЛ течение последних двух сезонов, и имеет в своем активе проведен финал Кубка Украины сезона 2019/2020.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті

blog_ava
Динамо представляет Луческу – онлайн-видеотрансляция
11:57
5734
Теги
Главное Лига чемпионов Екатерина Монзуль Арбитры Женский футбол
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук