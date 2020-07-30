Монзуль будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов 2019/20

Бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль получила назначение на финальный турнир женской Лиги чемпионов 2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

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Монзуль будут помогать ее ассистенты – Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а сам турнир пройдет с 21 по 30 августа в Испании. Добавим, что всего на соревнования заявили 24 арбитров и ассистентов из 15 стран.

Напомним, что женская команда арбитров во главе с Екатериной Монзуль является ведущей в УПЛ течение последних двух сезонов, и имеет в своем активе проведен финал Кубка Украины сезона 2019/2020.

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