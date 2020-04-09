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Монзуль призналась, кого считает кумиром среди арбитров

09:18 42 Читати українською
Монзуль призналась, кого считает кумиром среди арбитров
Екатерина Монзуль / Фото из открытых сетей

Украинский арбитр Екатерина Монзуль поделилась мыслями по поводу своего профессионального роста.

"Зимой я получила предложение от УЕФА прочитать лекцию о своей карьере. В процессе подготовки обратила внимание на то, что правила кардинально изменились с 2004 года. Очень трудно следить за всеми изменениями. Приходится читать правила даже в поезде, поскольку очень много различных дополнений .

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Для меня нет разницы: работа в мужском футболе или женском. Для меня главное – профессионализм. После окончания матчей мы не отдыхаем, а проводим анализ, готовимся к следующим поединкам с теоретической точки зрения. Арбитраж занимает много времени.

Мне хватает мотивации работать на матчах женской Лиги чемпионов и обслуживать поединки чемпионата области. Там могут случиться весьма неожиданные моменты. Мне важно относиться профессионально к каждому матчу. После каждого матча ты понимаешь, как ты отработал: хорошо, с ошибками, плохо. Если был неудачный матч, ты переживаешь и в дальнейшем работаешь над своими ошибками. Я стараюсь абстрагироваться от информации, которая исходит от СМИ.

Для меня образец для подражания – это Пьерлуиджи Коллина. Он не остановился после арбитража: работал в ФИФА, УЕФА, трудился куратором в Украине – это вызывает огромное уважение", – сказала Монзуль в комментарии каналу "Футбол".

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Арбитры Екатерина Монзуль УПЛ Пьерлуиджи Коллина
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