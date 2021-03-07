Монзуль после подсказок VAR не назначила пенальти для Динамо в ворота Миная – видео скандальной игры рукой
В противостоянии 17-го тура Премьер-лиги случился неоднозначный эпизод.
На 11-й минуте поединка между киевлянами и закарпатцами мяч попал в руку Василию Пыняшку в пределах штрафной Миная.
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Игроки Динамо начали апеллировать к рефери, после чего эпизод разбирал VAR. Просмотрев момент, Екатерине Монзуль подсказали не ставить 11-метровый в ворота команды Кобина. К слову, за VAR на матче ответственный Денис Шурман.
Перед началом встречи Динамо лидировало в таблице УПЛ с 37 очками, Минай шел двенадцатым, имея в активе 13 пунктов.
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Видео эпизода: