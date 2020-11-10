Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что представитель Украины будет работать на поединке 5-го тура Лиги наций.

"По информации, которой я владею, Екатерина Монзуль будет представлять Украину в ближайшем туре Лиги наций.

Польша – Украина: Лунин оценил свои шансы сыграть в товарищеском поединке

Она получит назначение на мужскую Лигу наций главным арбитром", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Какой именно матч будет обслуживать украинка – не уточняется. УЕФА пока тоже не опубликовал имена арбитров встреч предстоящего тура. К слову, для Монзуль это будет дебютный поединок в евротурнире сборных.

Напомним, матчи 5-го тура Лиги наций пройдут 14-18 ноября. Последним поединком 39-летней украинки стала встреча между Динамо и Шахтером (0:3) в 9-м туре УПЛ.

Динамо – Шахтер: Сидорчук переходит все границы, Каштру ликует, ужас Луческу – разгром с интригой и отсылкой к Реброву