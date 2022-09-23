Еще одни наши соотечественники отработают на поединке европейских сборных.

Матч Лиги наций между Сан-Марино и Эстонией в Дивизионе D рассудит Катерина Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ.

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций

На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Добавим, что матч Сан-Марино – Эстония запланирован на 26 сентября, начало в 21:45. Эстонцы возглавляют группу 2 в Дивизионе D, имея 6 очков после 2 туров, а Сан-Марино последнее из 0 баллов.

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