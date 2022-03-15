Харьковчанка по очевидным причинам осталась без работы, как и многие украинцы. Около трех миллионов наших земляков уехали за границу. Одной из них оказалась Екатерина Монзуль, но в ее случае причиной стала профессиональная деятельность.

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Итальянская федерация футбола (FIGC) решила привлечь украинку к арбитражу на матчах чемпионата Италии. Уже 20 марта Екатерина Монзуль будет работать на матче женской Серии А Интер – Сампдория, сообщает официальный сайт FIGC. Отмечается, что организация расценивает это событие не как разовый жест поддержки, а будет рассматривать возможность дальнейшего сотрудничества.

"Европейская футбольная семья имеет большое сердце, а итальянская семья находится в авангарде помощи населению Украины. Благодаря УЕФА и Роберто Розетти, проявившим чрезвычайную отзывчивость, а также мгновенно активизировавшейся Итальянской ассоциации судей (AIA), мы послали еще один важный сигнал в пользу мира. Екатерину Монзуль пригласили в команду итальянских арбитров, предоставив ей возможность продолжать заниматься своей профессией на самом высоком уровне", – заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

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