Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора Евро-2023

Ассистировать Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать французский арбитр Стефани Фраппар.

К слову, ранее Монзуль была главным арбитром матча отбора ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов (3:1), а Фраппар обслуживала матч Нидерланды – Латвия (2:0).

Напомним, поединок между Андоррой и Англией состоится 9 октября. Начало встречи в 21:45.

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