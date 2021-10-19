Харьковчанка получила назначение на поединок 3-го тура Лиги Европы между венским Рапидом и загребским Динамо, информирует официальный сайт УАФ.

ЦСКА София – Заря: на матч Лиги конференций назначили австрийскую бригаду арбитров

На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Денис Шурман, а за будет VAR отвечать немец Феликс Цвайер. Монзуль в текущем сезоне судила только матч Лиги конференций, а на групповом этапе Лиги Европы будет работать впервые.

Поединок Рапид – Динамо З состоится в четверг, начало в 19:45. Напомним, что именно австрийцы выбили Зарю из Лиги Европы.

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