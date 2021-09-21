Монзуль будет работать на матче группы I отбора к женскому чемпионату мира-2023 Эстония – Уэльс, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Лайнсменами будут работать украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а четвертым судьей назначена Людмила Тельбух.

К слову, поединок квалификации к ЧМ-2023 состоится уже сегодня, 21 сентября, начало в 20:00.

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