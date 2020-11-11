Матч Лиги D Сан-Марино – Гибралтар будет обслуживать бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Все судьи, которые будут работать в поле, представляют Украину. Ассистентками Монзуль будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертая арбитриня – Анастасия Романюк. Заметим, что последним поединком этих рефери стала встреча между Динамо и Шахтером (0:3) в 9-м туре УПЛ.

К слову, матч Сан-Марино – Гибралтар состоится 14 ноября. Пиренейцы в данный момент возглавляют группу с максимальными показателями, а Сан-Марино находится на последнем месте, проиграв все свои матчи.

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