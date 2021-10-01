Монзуль на матче Динамо – Шахтер будет работать с VAR – судейские назначения 10-го тура УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила имена арбитров на очередной тур чемпионата Украины.
Матчи 10-го тура чемпионата Украины будут проходить в течение трех дней, сообщает официальный сайт УАФ.
Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ
Изюминкой тура станет дуэль грандов украинского футбола – Динамо и Шахтера – которая состоится 3 октября в 19:30.
Судейские назначения на 10-й тур:
1 октября, пятница
Мариуполь – Рух – Олег Деревинский (Хмельницкий).
2 октября, суббота
Колос – Черноморец – Ярослав Козик (Мукачево).
Львов – СК Днепр-1 – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
Ворскла – Ингулец – Сергей Бойко (Киевская обл.).
3 октября, воскресенье
Верес – Александрия – Евгений Арановский (Киев).
Заря – Десна – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR – Максим Козыряцкий (Запорожье).
Металлист 1925 – Минай – Виталий Романов (Днепр).
Динамо – Шахтер – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер свернул на правильный путь, Динамо и Заря запев не поддержали – Россия ушла в отрыв