Украина будет представлена на чемпионате Европы среди женщин, который пройдет в Англии.

Екатерина Монзуль вошла в список главных арбитров, которые будут работать на поединках женского чемпионата Европы. Украинка оказалась среди 12-ти рефери, которых утвердил УЕФА, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ее ассистентка – Марина Стрелецкая – тоже будет работать на матчах турнира в статусе арбитра на линии. И Монзуль, и Стрелецкая сейчас находятся за пределами Украины и обслуживают поединки иностранных чемпионатов.

Напомним, женское Евро-2022 запланировано с 6 по 31 июля. Хозяином турнира станет Англия. Украина не попала в финальную часть, вылетев в плей-офф, но после дисквалификации России еще может получить путевку.

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