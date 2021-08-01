Монзуль и еще одна украинка получили назначения на полуфинал женской Олимпиады-2020
Украинским арбитриням доверили рассудить один из решающих матчей женского футбольного турнира Олимпиады-2020.
Екатерина Монзуль назначена главным арбитром полуфинального матча по женскому футболу на Олимпиаде-2020 между сборными США и Канады, сообщает офіційний сайт УАФ.
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Ассистентами назначена еще одна украинка – Марина Стрилецкая, а также чешка Люси Ратайова. Четвертым арбитром выбрали Стефани Фраппар. Отметим, что матч состоится уже завтра, 2 августа.
Второй полуфинал запланирован также на эту дату – встретятся сборные Австралии и Швеции. Финал турнира запланирован на 6 августа.
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