Матч женских сборных Китая и Бразилии в первом туре группы Е будут обслуживать украинские рефери, информирует официальный сайт УАФ.

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Роль главного арбитра будет выполнять Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертым арбитром будет Стефани Фраппар (Франция), а за VAR будет отвечать Гильермо Гуадра Фернандес (Испания).

Заметим, матч Китая и Бразилии состоится 21 июля в Рифу на стадионе Мияги.

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