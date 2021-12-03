Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.

Матчи 17-го тура растянутся на 4 дня, но только на трех встречах из восьми будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

Пока без Мораеса – Шахтер обнародовал заявку на игру со Львовом

3 декабря

17:00. Шахтер – Львов – Коваленко А. А. (Полтава). Арбитр VAR – Романов В. М. (Днепр).

4 декабря

14:00. Верес – Динамо – Монзуль К. В. (Харьков). Арбитр VAR – Арановский Е. А. (Киев).

17:00. Рух – Ворскла – Бойко С. М. (Киевская обл.).

19:30. Металлист 1925 – Колос – Соловьян О. М. (Киев).

5 декабря

14:00. Заря – Ингулец – Кривушкин Д. В. (Харьков).

17:00. Александрия – Минай – Бондаренко Д. Е. (Одесса).

19:30. Десна – Мариуполь – Копиевский В. В. (Кропивницкий).

6 декабря

19:30. СК Днепр-1 – Черноморец – Балакин М. А. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон)

Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ