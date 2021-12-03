Монзуль будет судить поединок Динамо – назначение арбитров на 17-й тур УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.
Матчи 17-го тура растянутся на 4 дня, но только на трех встречах из восьми будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.
Пока без Мораеса – Шахтер обнародовал заявку на игру со Львовом
3 декабря
17:00. Шахтер – Львов – Коваленко А. А. (Полтава). Арбитр VAR – Романов В. М. (Днепр).
4 декабря
14:00. Верес – Динамо – Монзуль К. В. (Харьков). Арбитр VAR – Арановский Е. А. (Киев).
17:00. Рух – Ворскла – Бойко С. М. (Киевская обл.).
19:30. Металлист 1925 – Колос – Соловьян О. М. (Киев).
5 декабря
14:00. Заря – Ингулец – Кривушкин Д. В. (Харьков).
17:00. Александрия – Минай – Бондаренко Д. Е. (Одесса).
19:30. Десна – Мариуполь – Копиевский В. В. (Кропивницкий).
6 декабря
19:30. СК Днепр-1 – Черноморец – Балакин М. А. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон)