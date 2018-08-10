Монтойя стал игроком Брайтона

Экс-защитник Барселоны и Интера Мартин Монтойя продолжит карьеру в АПЛ, где будет выступать за Брайтон.

Брайтон на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Мартина Монтойя. Контракт рассчитан на 4 года.

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Футболист является воспитанником Барселоны, за основную команду "блаугранас" провел 67 матчей и выиграл с клубом 7 трофеев. В 2015 году выступал на правах аренды за Интер и Бетис, после чего стал игроком Валенсии, за которую сыграл 50 поединков.

"Монтойя выиграл много домашних и европейских трофеев в Испании, и играл большинство карьеры на топ-уровне в Ла Лиге. Он имеет большой опыт, 27 лет – это очень хороший возраст, и я уже жду начала работы с ним", – сказал главный тренер Брайтона Крис Хьютон.

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