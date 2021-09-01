Последним клубом Монтеллы была Фиорентина, откуда он был уволен в декабре 2019 года. С тех пор он так и не получил шанс вновь поработать в Италии.

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Шанс перезапустить карьеру бывшему тренеру Милана, Ромы и других клубов дала Адана Демирспор. Контракт рассчитан на два сезона. Там Монтелла будет работать со своим земляком – Марио Балотелли.

Отметим, что для 47-летнего итальянца это первый зарубежный опыт. Монтелла ранее играл и тренировал исключительно на Апеннинах.

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