Монтелла почти после двух лет безработицы возглавил турецкий клуб, в котором играет Балотелли
18:37 - Читати українською
Итальянский специалист Винченцо Монтелла впервые будет работать за рубежом.
Последним клубом Монтеллы была Фиорентина, откуда он был уволен в декабре 2019 года. С тех пор он так и не получил шанс вновь поработать в Италии.
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Шанс перезапустить карьеру бывшему тренеру Милана, Ромы и других клубов дала Адана Демирспор. Контракт рассчитан на два сезона. Там Монтелла будет работать со своим земляком – Марио Балотелли.
Отметим, что для 47-летнего итальянца это первый зарубежный опыт. Монтелла ранее играл и тренировал исключительно на Апеннинах.
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