toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Монтелла останется главным тренером Фиорентины на следующий сезон

12:24 10 Читати українською
Монтелла останется главным тренером Фиорентины на следующий сезон
Винченцо Монтелла / Fox Sports

Фиорентина подтвердила, что главный тренер Винченцо Монтелла продолжит руководить командой.

"Я очень счастлив. Я впервые встретил Рокко Комиссо, и его энтузиазм превысил мои ожидания.

Фиорентина официально сменила владельца

Он передает много позитива и я уверен, что это чувство распространится среди команды и болельщиков.

Сейчас не могу дождаться начала следующего сезона и попытаться дать результат, который заслуживают новые владельцы и болельщики Фиорентины", – цитирует Монтелла официальный сайт клуба.

Винченцо ранее возглавлял "фиалок" с 2012 по 2015 годы и выводил в полуфинал Лиги Европы.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Бразилия – Боливия – 3:0 – видео голов и обзор матча
08:46
287
Теги
Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла Рокко Коммиссо Фиорентина Фиорентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
59
мин
Украина U-20
19:00
Южная Корея U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук