Монтелла останется главным тренером Фиорентины на следующий сезон

Фиорентина подтвердила, что главный тренер Винченцо Монтелла продолжит руководить командой.

"Я очень счастлив. Я впервые встретил Рокко Комиссо, и его энтузиазм превысил мои ожидания.

Фиорентина официально сменила владельца

Он передает много позитива и я уверен, что это чувство распространится среди команды и болельщиков.

Сейчас не могу дождаться начала следующего сезона и попытаться дать результат, который заслуживают новые владельцы и болельщики Фиорентины", – цитирует Монтелла официальный сайт клуба.

Винченцо ранее возглавлял "фиалок" с 2012 по 2015 годы и выводил в полуфинал Лиги Европы.

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