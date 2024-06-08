Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла определился с игроками, которые будут выступать на Евро-2024.

Итальянский специалист обнародовал заявку на Евро-2024. Винченцо Монтелла выбрал 26 игроков, которые сыграют в финальной части турнира.

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Впервые в своей карьере поедет на чемпионат Европы Арда Гюлер. Полузащитник Реала дебютировал за национальную команду в 2022 году, а в июне 2023 года уже оформил первый гол за сборную Турции.

Напомним, что команда Винченцо Монтеллы на групповом этапе на Евро-2024 сыграет против Португалии, Чехии и Грузии.

Заявка сборной Турции:

Голкиперы: Алтай Байындыр (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угурджан Чакыр (Трабзонспор);

Защитники: Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Зеки Челик (Рома), Абдюлькерим Бардакджи (Галатасарай), Ахметджан Каплан (Аякс), Мерих Демирал (Аль-Ахли), Самет Акайдин (Панатинаикос), Ферди Кадиоглу (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай);

Полузащитники: Хакан Чалханоглу (Интер), Исмаил Юксек (Фенербахче), Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кекчю (Бенфика), Салих Озджан (Боруссия), Ирфан Кахведжи (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер), Кенан Йылдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Барыш Йылмаз (Галатасарай), Юсуф Языджи (Лилль);

Нападающие: Бертуг Йылдырым (Ренн), Дженк Тосун (Бешикташ), Семих Кылычсой (Бешикташ).