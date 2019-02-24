Монтелла может возглавить сборную Ирана

Экс-наставник Севильи и Милана Винченцо Монтелла может испытать свои силы на тренерском мостике национальной команды.

По информации Tuttosport, Винченцо может стать главным тренером иранской сборной.

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Сообщается, что сейчас специалист размышляет над предложением местной сборной. Иранцы предлагают Монтелле контракт, который рассчитан до 2022 года. В сборной Ирана итальянец может получать 1,5 млн евро в год без учета бонусов.

Отметим, в январе пост главного тренера сборной Ирана покинул Карлуш Кейруш.

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