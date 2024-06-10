Сборная Словакии разнесла валлийцев в контрольном матче перед Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Словакия на чемпионате Европы попала в группу Украины. Скромный состав предполагает статус аутсайдера, но команда Франческо Кальцоны показывает грандиозный футбол перед Евро-2024.

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Словаки разбили Уэльс, забивая в разном стиле. Куцка прицельно положил издали, Боженик замкнул хороший прострел Ганцко, Хараслин пробил ножницами, Бенеш превратил в гол успешный прессинг.

Словакия весь матч комбинировала, демонстрируя великолепный футбол. Матч против Украины состоится во втором туре группового этапа – 21 июня в 16:00.