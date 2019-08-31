toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Монреаль перешел в Реал Сосьедад – "канониры" трогательно попрощались с испанцем

12:30 60 Читати українською
Монреаль перешел в Реал Сосьедад – "канониры" трогательно попрощались с испанцем
Начо Монреаль

Испанский защитник Начо Монреаль продолжит карьеру в Реал Сосьедаде.

Реал Сосьедад договорился с Арсеналом о трансфере испанского защитника Начо Монреаля, сообщает официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна. Контракт с игроком заключен до лета 2021 года.

Давид Луис признался, для чего перешел в Арсенал – амбициозные планы новичка

Арсенал уже попрощался с Монреалем: "За шесть с половиной лет службы, за 250 игр, за 10 голов за 20 ассистов, за три Кубка английской лиги, за эти камбэки на Олд Траффорд и на Уэмбли, за вашу непоколебимую последовательность мы просто хотим сказать ... Спасибо, Начо Монреаль".

Фантастический гол Рауля Гарсии в видеообзоре матча Атлетик – Реал Сосьедад – 2:0

К слову, в прошлом сезоне Монреаль провел за "канониров" 36 игр во всех турнирах, где забил гол и отдал 7 результативных передач. В текущем розыгрыше АПЛ испанец сыграл все 3 матча.

blog_ava
Динамо отправило Корзуна в Португалию, – Record
10:59
261
Теги
Трансферы Испания Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Арсенала Начо Монреаль Начо Монреаль Арсенал Арсенал Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Саутгемптон
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук