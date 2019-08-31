Монреаль перешел в Реал Сосьедад – "канониры" трогательно попрощались с испанцем

Испанский защитник Начо Монреаль продолжит карьеру в Реал Сосьедаде.

Реал Сосьедад договорился с Арсеналом о трансфере испанского защитника Начо Монреаля, сообщает официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна. Контракт с игроком заключен до лета 2021 года.

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Арсенал уже попрощался с Монреалем: "За шесть с половиной лет службы, за 250 игр, за 10 голов за 20 ассистов, за три Кубка английской лиги, за эти камбэки на Олд Траффорд и на Уэмбли, за вашу непоколебимую последовательность мы просто хотим сказать ... Спасибо, Начо Монреаль".

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К слову, в прошлом сезоне Монреаль провел за "канониров" 36 игр во всех турнирах, где забил гол и отдал 7 результативных передач. В текущем розыгрыше АПЛ испанец сыграл все 3 матча.