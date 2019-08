Монреаль перешел в Реал Сосьедад – "канониры" трогательно попрощались с испанцем

Реал Сосьедад договорился с Арсеналом о трансфере испанского защитника Начо Монреаля, сообщает официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна. Контракт с игроком заключен до лета 2021 года.

Арсенал уже попрощался с Монреалем: "За шесть с половиной лет службы, за 250 игр, за 10 голов за 20 ассистов, за три Кубка английской лиги, за эти камбэки на Олд Траффорд и на Уэмбли, за вашу непоколебимую последовательность мы просто хотим сказать ... Спасибо, Начо Монреаль".

К слову, в прошлом сезоне Монреаль провел за "канониров" 36 игр во всех турнирах, где забил гол и отдал 7 результативных передач. В текущем розыгрыше АПЛ испанец сыграл все 3 матча.

For six-and-a-half years of service, for 250 appearances, for 10 goals, for 20 assists, for three FA Cups, for those equalisers at Old Trafford and Wembley, for your unwavering consistency, and for being our very own #LaCabra, we just want to say…



