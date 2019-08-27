Монпелье неожиданно переиграл Лион в богатом на события матче Лиги 1

Подходит к завершению 3-й тур во французской Лиге 1: Монпелье на своем поле минимально переиграл Лион.

Франция, Лига 1, 3-й тур

Монпелье – Лион – 1:0

Гол: Суке, 42

Нереализованный пенальти: Делор, 37 (М)

Удаление: Ю. Коне, 51 (Л)

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"Паладины" захватили инициативу с первых минут, откровенно шокировав Лион. Монпелье упускал момент за моментом, а звездная атака гостей пребывала в тени. Под давлением хозяев оборона "ткачей" дала трещину под занавес первого тайма, когда Денайер сыграл рукой после прострела с правого фланга. Однако, Анди Делор, хоть и неплохо пробил пенальти, но попал в штангу.

Однако, долго грустить фанатам Монпелье не пришлось. Уже 5 минут спустя шедевральным голом отметился Арно Суке: кто-то из защитников Лиона выбил мяч после затяжной атаки "паладинов", но прямо на защитника, а тот пушечным выстрелом с лета вогнал мяч под перекладину – 1:0!

На второй тайм лионцы, казалось, вышли полны решимости осуществить камбэк. Но эти намерения бессмысленно перечеркнул Юссуф Коне. На 51-й минуте малиец атаковал соперника в неигровом эпизоде ​​и заслуженно получил прямую красную карточку. После этого, до финального свистка, игра была равной, но цифры на табло так и не изменились.

Итак, Монпелье одержал первую победу в новом сезоне и поднялся на 12-е место (4 очка). В то же время Лион пока остался вторым с 6-ю баллами. Заключительные матчи игрового дня состоятся в среду.