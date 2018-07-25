Мончи объяснил проваленный трансфер Малкома и пригрозил Барселоне судом

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи рассказал, почему римский клуб не сумел подписать бразильского вингера Малкома, который в последний момент выбрал Барселону.

"То, что произошло, легко объяснить, но немного сложно понять. Мы начали переговоры с игроком, его агентом и клубом Бордо примерно неделю назад. После 3-4 дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения с тремя сторонами.

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Соглашение было закрыто и мы получили разрешение, чтобы Малком отправился в Рим для прохождения медицинского обследования. Вылет футболиста был запланирован на девять часов вечера, все было спланировано. Мы были очень спокойны.

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Как только мы договорились с Бордо, президент французского клуба Стефан Мартен позвонил мне и сказал, что из-за слухов вокруг перехода для них будет лучше сделать официальное заявление. Я ответил, что мы находимся на фондовом рынке и должны придерживаться правил, поэтому – это не лучшая идея. В конце концов, они сделали "твит", чтобы анонсировать сделку. Мы сделали аналогично. Сразу после этого начали поступать сообщения, что Барселона хочет перехватить Малкома.

Меня удивило, что Бордо и агенты игрока начали требовать у нас улучшенное предложение. Я сказал им, что мы не собираемся участвовать в аукционе. Я был против торгов, но наш президент попросил меня перебить предложение Барсы. Мы вязались с Бордо и согласились на их условия. В ответ нас обязали прислать официальные бумаги.

В понедельник поздно вечером мы сформировали наше второе официальное предложение, а в Бордо ответили, что Малком снова получит разрешение на вылет в Рим, когда все будет согласовано. Но сегодня утром Бордо и агенты игрока снова попросили нас улучшить условия, поскольку Барселона не отступает. В этот момент мы решили прекратить переговоры. Так все завершилось.

Это правда, что не было никаких подписей, однако есть немало переписок с президентом Бордо и агентами, которые заслуживают анализа соответствующих структур.

Мне жаль, что все закончилось таким образом. Но нам не нужен игрок, который не хочет играть в нашем клубе", – цитирует Мончи Marca.